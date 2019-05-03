وقع اشكال في ​مدينة جزين​ على أفضلية المرور بين (ا.ع) من جزين، و(خ.ب) من ​مشغرة​، مما ادى الى تلاسن وضرب نقل بعدها (خ. ب) الى ​مستشفى جزين​ للمعالجة لاصابته بكسور ورضوض. وباشر مخفر جزين التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريح على أفضلية مرور بإشكال في جزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.