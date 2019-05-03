حبلي دعا الحكومة للاسراع بإنجاز الموازنة بظل الأخطار التي تتهدد لبنان

أشار الشيخ ​صهيب حبلي​ الى أن "الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ كشف في خطابه الأخير بذكرى القائد الجهادي الكبير الشهيد ​مصطفى بدر الدين​، أن ​المقاومة​ تمتلك بنك أهداف كبير للرد على كيان العدو في حال قرر القيام بأي عدوان عسكري على ​لبنان​"، لافتاً الى أن "العدو وقادته السياسيين والعسكرين يدركون جيداً جدية كلام السيد نصرالله الذي أعلن أن التهويل الدائم بالحرب الاسرائيلية على لبنان له هدف يتمثل بالضغط على ​الدولة اللبنانية​ للخضوع وتقديم التنازلات، ولكن بفضل ثلاثية ​الجيش​ والشعب والمقاومة سيتمكن لبنان من الحفاظ على سيادته على أرضه ومياهه ونفطه".

وخلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد إبراهيم في صيدا، رحب الشيخ حبلي بـ"اللقاء الذي جمع نائبي صيدا ​أسامة سعد​ و​بهية الحريري​، والذي يعطي دفعة قوية من أجل تحقيق مطالب المدينة الإنمائية، ويعمل على تنفيس الإحتقان السياسي، ينعكس إيجاباً على العلاقة بين أبناء المدينة".

من جهة ثانية، دعا الشيخ حبلي ​الحكومة​ الى "الإسراع بإنجاز ​الموازنة​ في ظل الأخطار التي تتهدد لبنان على الصعيدين الإقتصادي والمعيشي، حيث نشهد سلسلة التحركات الإحتجاجية من إعتصامات وتوقف عن العمل والإضرابات التي تعم لبنان على مختلف المستويات، والتي تعكس حجم الأزمة التي وصل اليها المواطن اللبناني، ما يتطلب من الحكومة وقفة مسؤولة وجادة للحد من الخطر الذي بات يتهدد كل مواطن في لقمة عيشه وعمله ومستقبل أولاده".

وأشار إلى أن "القرار الأميركي القاضي بمنع إستيراد ​النفط​ ال​إيران​ي، لا قيمة له ولن ينال من عزم وصلابة إيران قيادة وجيشاً وشعباً، ولفت الى أن "​الجمهورية​ الإسلامية في إيران تحارب منذ نشأتها الجبروت الأميركي من خلال وقوفها الى جانب الشعوب المستضعفة في ​العالم​، لا سيما الى جانب ​فلسطين​ وأهلها وتدعم مقاومتهم، كما وقفت الى جانب لبنان ومقاومته، وكذلك تقف مع شعبي وجيشي ​سوريا​ و​العراق​ في مواجهة مشاريع ​الإرهاب​ المدعومة أميركيا وإسرائيلياً".