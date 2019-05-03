عقد وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ اجتماعا لرؤساء الدوائر والمفتشين في الوزارة واعطى تعليماته لكيفية انجاح الخطة التي وضعها لتفعيل ضبط العمالة الاجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية. واستمع الى ما يواجهونه خلال عملهم الميداني، مؤكداُ للمفتشين انه يتفهم قلة عددهم الذي لا يتجاوز الثلاثين، ولكنه يعلم ان من بينهم طاقات يعوّل على الاستفادة منها لتطبيق القانون بحزم.

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كانت هذه تفاصيل خبر ابو سليمان ترأس اجتماعاً لمفتشي العمل باطار تفعيل ضبط العمالة الاجنبية ومكافحة غير الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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