درويش استقبل وفدا من تحالف الجمعيات اللبنانية

استقبل رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ في ​مطرانية سيدة النجاة​ وفد من تحالف الجمعيات ال​لبنان​ية برئاسة خالد أحمد وجرى خلال اللقاء التطرق الى كافة المستجدات على الساحة المحلية بالاضافة الى اهمية ودور ​المجتمع المدني​ لتنمية وتطوير المجتمع الذي هو عمل رديف الى جانب دور الدولة ومؤوسساتها.

واثنى درويش على هذه المبادرة التي تأتي في وقت لبنان بحاجة ماسة الى مثل هذا التحالف.