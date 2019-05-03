درويش استقبل وفدا من تحالف الجمعيات اللبنانية

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في مطرانية سيدة النجاة وفد من تحالف الجمعيات اللبنانية برئاسة خالد أحمد وجرى خلال اللقاء التطرق الى كافة المستجدات على الساحة المحلية بالاضافة الى اهمية ودور المجتمع المدني لتنمية وتطوير المجتمع الذي هو عمل رديف الى جانب دور الدولة ومؤوسساتها.
واثنى درويش على هذه المبادرة التي تأتي في وقت لبنان بحاجة ماسة الى مثل هذا التحالف.
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