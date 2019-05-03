وديع الخازن ابرق الى الراعي معزيا بوفاة المطران رولان أبو جودة

أبرق رئيس ​المجلس العام الماروني​، الوزير السابق ​وديع الخازن​، إلى ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ معزيًا بوفاة المثلث الرحمة ​المطران رولان أبو جودة​، ومما جاء في البرقية: "لقد آلمنا في المجلس العام الماروني، رئيسًا وأعضاء، نبأ وفاة المثلث الرحمة سيادة المطران رولان أبو جودة بعدما قضى ردحًا كبيرًا من الزمن في خدمة ​الكنيسة المارونية​".

اضاف "إننا، إذ نشارككم الحزن العميق على فقدان ركن من أركان الإكليروس المميزين، نرفع لنيافتكم وإلى أسرته الكريمة التعازي الحارة بغيابه. تغمّد الله الفقيد الغالي برحمته وألهمكم الصبر والسلوان."