وديع الخازن ابرق الى الراعي معزيا بوفاة المطران رولان أبو جودة

أبرق رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي معزيًا بوفاة المثلث الرحمة المطران رولان أبو جودة، ومما جاء في البرقية: "لقد آلمنا في المجلس العام الماروني، رئيسًا وأعضاء، نبأ وفاة المثلث الرحمة سيادة المطران رولان أبو جودة بعدما قضى ردحًا كبيرًا من الزمن في خدمة الكنيسة المارونية".
اضاف "إننا، إذ نشارككم الحزن العميق على فقدان ركن من أركان الإكليروس المميزين، نرفع لنيافتكم وإلى أسرته الكريمة التعازي الحارة بغيابه. تغمّد الله الفقيد الغالي برحمته وألهمكم الصبر والسلوان."
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