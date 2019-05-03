لفت رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى "أننا تناقشنا في الشأن العربي وفي عدد من القضايا المتعلقة بالدول العربية وأحطت بري علما ببعض النقاط التي سأقوم بمناقشتها مع رئيس الحكومة سعد الحريري"، مؤكداً أن "مصر على اتم الاستعداد لتقديم الدعم للبنان في ملف الطاقة والكهرباء".
وأكد أن "مصر حريصة كل الحرص على دعم شقيقتها لبنان والحقيقة العلاقات التاريخية والتوافق في كل القضايا السياسية الكبرة التي تهم البلدين أعتقد ان هناك اعجاب و حب بين البلدين وهدف هذه الزيارة أن نؤكد الدعم المستمر من مصر للبنان وأننا موجودين إلى جانب لبنان في أي أمر تطلبه".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء مصر: نحن على اتم الاستعداد لتقديم الدعم للبنان بملف الطاقة والكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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