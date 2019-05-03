رئيس وزراء مصر: نحن على اتم الاستعداد لتقديم الدعم للبنان بملف الطاقة والكهرباء

لفت رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى "أننا تناقشنا في الشأن العربي وفي عدد من القضايا المتعلقة ب​الدول العربية​ وأحطت بري علما ببعض النقاط التي سأقوم بمناقشتها مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​"، مؤكداً أن "مصر على اتم الاستعداد لتقديم الدعم ل​لبنان​ في ملف الطاقة و​الكهرباء​".

وأكد أن "مصر حريصة كل الحرص على دعم شقيقتها لبنان والحقيقة العلاقات التاريخية والتوافق في كل القضايا السياسية الكبرة التي تهم البلدين أعتقد ان هناك اعجاب و حب بين البلدين وهدف هذه الزيارة أن نؤكد الدعم المستمر من مصر للبنان وأننا موجودين إلى جانب لبنان في أي أمر تطلبه".