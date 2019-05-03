باسيل: اذا استمرت الضائقة الاقتصادية لن يستطيع احد تحمل موضوع النازحين أكثر

اشار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الى ان ​النزوح​ الذي تعرض له ​لبنان​ دفع اثمانه كثيرا، وهذا الموضوع لن يسلم منه احد خاصة البلدان الاوروبية، وهي ستتأثر بتداعيات موضوع النزوح التي تشهده بلداننا، واذا استمرت الضائقة الاقتصادية لن يستطيع احد تحمل موضوع ​النازحين​ أكثر.

ولفت باسيل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاسباني جوزيب بوريلفي ​وزارة الخارجية​، الى ان نسبة البطالبة وصلت الى 25 الى 30 بالمئة من ​البطالة​ و1 بالمئة نمو لا يتحملها بلد صغير كلبنان، ومن الطبيعي ان تفيض هذه الازمة الى ​اوروبا​ المجاورة. واوضح ان لبنان فتح خط مباشر بين لبنان ومدريد.

وفي موضوع ​سوريا​، اكد ان الجميع يسعى لحل سياسي يرتضيه السوريين ويساعد في تسريع العودة وهو ليس شرط للبدء فيه، ونحن متخوفون من صفقة العصر في موضوع الفلسطيني لا سيما وان هناك لاجئين فلسطينيين على ارضه.