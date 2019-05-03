باسيل سلم سفير ايران رسالة لظريف تضمنت طلبا بإصدار عفو خاص عن زكا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ سفير ​إيران​ ​محمد جلال فيروزنيا​ الذي نقل اليه رسالة من نظيره الإيراني ​محمد جواد ظريف​. بدوره سلم باسيل السفير الإيراني رسالة إلى ظريف تضمنت طلبا بإصدار عفو خاص لمناسبة ​شهر رمضان​ عن اللبناني ​نزار زكا​ المسجون في ​ايران​.

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