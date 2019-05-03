شهيب حدد دوام المدارس الرسمية والمعاهد المهنية في شهر رمضان

اصدر وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ مذكرتين إداريتين حول دوام المدارس والثانويات الرسمية والمدارس والمعاهد الفنية في ​شهر رمضان​ المبارك. طلب فيها تحديد مدة حصة التدريس في جميع المدارس والثانويات الرسمية بخمسة وأربعين دقيقة طيلة شهر رمضان المبارك. وفي المدارس التي تعتمد الدوامين: تعتمد مدة الاستراحة في الدوام الصباحي ب15 الى 20 دقيقة. على ان يبدأ دوام التدريس بعد الظهر اعتبارا من الساعة 13:30 ، وينتهي كحد أقصى في الساعة 17:30.

ولفت الى انه فيما يتعلق بالمدارس والثانويات التي سبق لها ونالت الموافقة، على تعديل بدء الدوام وانتهائه وعلى تعديل فترة الاستراحة ضمن حدود النصف ساعة، يستمر العمل بهذه الموافقة على ان تلتزم بمدة الحصة الدراسية المحددة في البند اولا اعلاه. ويحدد دوام الاعمال الادارية ودوام افراد الهيئة التعليمية بعد انتهاء الامتحانات المدرسية، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة عشرة ظهرا.

واعلن في المذكرة الثانية ان الدوام الرسمي في المعاهد و​المدارس الفنية​ الرسمية التي تعتمد دوام قبل الظهر يبدأ عند الساعة الثامنة صباحا. وينتهي الدوام الرسمي في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية التي تعتمد دوام بعد الظهر كحد أقصى في الساعة السابعة مساء.

اضاف تحدد مدة حصة التدريس في جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية بخمسة وأربعين دقيقة طيلة شهر رمضان المبارك مع تحديد مدة الإستراحة ب 15 دقيقة. وفيما يتعلق بالمعاهد والمدارس الفنية الرسمية التي سبق لها ونالت الموافقة، على تعديل بدء الدوام وانتهائه وعلى تعديل فترة الإستراحة، يستمر العمل بهذه الموافقة على أن تلتزم بمدة الحصة الدراسية المحددة في البند ثالثا أعلاه.

وتابع إن وزير التربية والتعليم العالي، إذ يتقدم من جميع مديري وأفراد الهيئة التعليمية والعاملين في المدارس والثانويات الرسمية والمدارس والمعاهد الفنية بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، يطلب إليهم التقيد بما ورد أعلاه.