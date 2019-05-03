السفير الهولندي: الاتحاد الاوروبي يدعم استمرار حضور شركاته في ايران

أكّد السفير الهولندي لدى ​طهران​ جاكش ورنر أن "​الاتحاد الاوروبي​ يواصل جهوده الداعمة لاستمرار حضور الشركات الاوروبية في قطاع ​النفط والغاز​ والبتروكيمياويات في ​ايران​"، مشيرًا إلى أن "الشركات الاوروبية التابعة للقطاع الخاص لها برامجها التجارية وآلياتها الخاصة".

وأوضح ورنر أن "سفارات البلدان الاوروبية ومسؤوليها يضطلعون بمسؤولية تقديم المساعدات لهذه الشركات لمواصلة تعاونها مع ايران"، مشددًا على أن "بلاده لاتدعم الحظر الاميركي ضد ايران"، كما أعرب عن أمله بعودة الاجواء الى الوضع الطبيعي".