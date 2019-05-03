تايلاند تتوج ملكها بعد مرور عامين على صعوده للمنصب

أعلنت السلطات في ​تايلاند​ عن "تتويج ملكها الجديد في احتفال يمتد على مدار ثلاثة أيام بقيمة 31 مليون دولار ويأتي بعد 69 عامًا من التتويج الأخير"، مشيرة إلى أن "تتويج الملك ​مها فاجيرالونكورن​ البالغ من العمر 66 عامًا سيبدأ غدا بعد أكثر من عامين من صعوده إلى العرش عقب وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج عام 2016، الذي كان محبوبًا ومقدسًا على نطاق واسع".

يذكر أن بالنسبة لغالبية الشعب التايلاندي، فإن تتويج ​الملك العاشر​ في نهاية هذا الأسبوع سيكون أول حدث من نوعه يشهدونه، إذ أن الملك الراحل بوميبون أدولياديج تم تتويجه في أيار 1950".

ويعرف الملك ماها فاجيرالونكورن بلقب الملك راما العاشر. ومن المتوقع أن يكون بصحبة زوجته الجديدة نائبة قائد حرسه الشخصي التي تزوجها أول من الأربعاء الماضي.