مسؤول ايراني: النظام الاميركي أغبى نظام في العالم

وصف خطيب جمعة طهران المؤقت سيد احمد خاتمي، النظام الاميركي بـ"انه أغبى نظام في العالم"، مؤكدا "استحالة التفاوض مع هذا النظام في الظروف الراهنة"، مشيراً إلى أن "أعداء ايران يختلفون معها عقائديا وان ادعاءاتهم حول الارهاب وحقوق الانسان والانشطة النووية مجرد ذرائع".
واكد ان "اميركا واذنابها هم رعاة الارهاب والارهابيين، وان ايران استطاعت خلال العقود الاربعة ان تحقق الانتصارات في صراعها مع اميركا وانتحط الهيمنة الاميركية في العالم، وان ما يقلق الرئيس الاميركي دونالد ترامب هو هذا الشعار الثوري الذي يردده الشعب الايراني "الموت لاميركا".
واضاف: "ان ترامب يشكو باستمرار من ان الشعب الايراني يهتف "الموت لاميركا"، الموت لاميركا يعني الموت لكم أنتم المتغطرسون، فنحن ليست لدينا مشكلة مع الشعب الاميركي".
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