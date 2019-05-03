مسؤول ايراني: النظام الاميركي أغبى نظام في العالم

وصف خطيب جمعة ​طهران​ المؤقت سيد احمد خاتمي، النظام الاميركي بـ"انه أغبى نظام في ​العالم​"، مؤكدا "استحالة التفاوض مع هذا النظام في الظروف الراهنة"، مشيراً إلى أن "أعداء ​ايران​ يختلفون معها عقائديا وان ادعاءاتهم حول ​الارهاب​ و​حقوق الانسان​ والانشطة النووية مجرد ذرائع".

واكد ان "​اميركا​ واذنابها هم رعاة الارهاب والارهابيين، وان ايران استطاعت خلال العقود الاربعة ان تحقق الانتصارات في صراعها مع اميركا وانتحط الهيمنة الاميركية في العالم، وان ما يقلق الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ هو هذا الشعار الثوري الذي يردده الشعب الايراني "الموت لاميركا".

واضاف: "ان ترامب يشكو باستمرار من ان الشعب الايراني يهتف "الموت لاميركا"، الموت لاميركا يعني الموت لكم أنتم المتغطرسون، فنحن ليست لدينا مشكلة مع الشعب الاميركي".