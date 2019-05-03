بركان آسو في ثورانه الثالث في شهر واحد

أخرج ​بركان​ آسو في جزيرة كيوشو ​اليابان​ية عمودًا دخانيًا وصل ارتفاعه إلى 600 متر في الهواء، وذلك يعني أن ثورانه يستمر وهو الثالث خلال شهر واحد.

ويذكر أن الاثنين السابقين حصلا في في منتصف نيسان. ويعتبر الثوران الحالي صغيرًا، ولكن يتم إجلاء المنطقة حوالي عدة كيلومترات حول البركان.

ولم يتم الإبلاغ عن الأضرار الناجمة عن هذه الظاهرة الطبيعية، وكذلك تأثيرها على الحركة الجوية.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان قد أعلنت، يوم 16 نيسان عن ثوران بركان جبل آسو بمقاطعة كوماموتو بجنوب غرب البلاد، كما أنها رفعت مستوى التأهب بجبل آسو إلى الدرجة الثانية على مقياس من خمس درجات بعد رصد هزات بركانية نشطة وزيادة في انبعاثات الغازات.

يشار إلى أن آخر ثوران لبركان جبل آسو كان في تشرين الأول عام 2016.