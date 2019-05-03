اعتقال ثلاثة شبان أداروا سوقا إلكترونيا للإتجار في الممنوعات

أكّد متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة فرانكفورت أن "​الشرطة الألمانية​ أنها ألقت القبض على "ثلاثة رجال يشتبه في ضلوعهم في ثاني أكبر سوق للإتجار في الممنوعات في ​العالم​"، مشيرًا إلى أنه "كان يتم بيع البيانات المسروقة والمستندات المزورة ومواد مخدرة على منصة "​وول ستريت​".

وأوضح المتحدث أنه "بحسب البيانات، فإن المتهمين الثلاثة يبلغون من العمر 22 و29 و31 عامًا، وينحدرون من ​ألمانيا​، وربحوا أموالًا طائلة من المبيعات عبر المنصة الإلكترونية"، مؤكدًا أنه "من المنتظر الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي في مدينة فيسبادن الألمانية".