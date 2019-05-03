اعتقال ثلاثة شبان أداروا سوقا إلكترونيا للإتجار في الممنوعات

أكّد متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة فرانكفورت أن "الشرطة الألمانية أنها ألقت القبض على "ثلاثة رجال يشتبه في ضلوعهم في ثاني أكبر سوق للإتجار في الممنوعات في العالم"، مشيرًا إلى أنه "كان يتم بيع البيانات المسروقة والمستندات المزورة ومواد مخدرة على منصة "وول ستريت".
وأوضح المتحدث أنه "بحسب البيانات، فإن المتهمين الثلاثة يبلغون من العمر 22 و29 و31 عامًا، وينحدرون من ألمانيا، وربحوا أموالًا طائلة من المبيعات عبر المنصة الإلكترونية"، مؤكدًا أنه "من المنتظر الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي في مدينة فيسبادن الألمانية".
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