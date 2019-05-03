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عبد المهدي: لا يزال هناك خلايا نائمة لـ"داعش" في العراق

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لفت رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إلى أن "الشعب العراقي ضحى كثيرا ليس فقط في محاربة تنظيم "داعش" الارهابي و​الإرهاب​ بل طوال عقود سابقة بسبب الديكتاتورية والتفرقة و​العنصرية​"، مشيراً إلى "اننا حاربنا "داعش" مع ​فرنسا​ وتم القضاء على التنظيم على الأرض لكنه ما زال موجودا ويسعى للعودة بكافة الطرق وخطاب ال​بغداد​ي الأخير يشير لذلك".

وأشار إلى أن "الوضع في العراق يتطور بشكل إيجابي مع تحسن الوضع الأمني على خلفية وحدة الأطراف السياسية"، لافتاً إلى أن "العلاقات بين بغداد و​أربيل​ في أحسن حال على الرغم من بعض الخلافات ويمكننا حل القضايا بشأن ​سنجار​ و​نينوى​ والمنافذ الحدودية".

واعتبر أن "الوحدة بين كافة القوى السياسية العراقية أمر مهم ولولاه لما تحقق النصر على "داعش"، مضيفاً: "نستبق الأعمال الإرهابية عبر أعمالنا الاستخباراتية لتفكيك خلايا نائمة وإحباط عمليات يحاول تنظيم "داعش" عبرها استعادة موقعه السابق"، مشيراً إلى أنه "لا يزال هناك خلايا نائمة لـ"داعش" في العراق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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