لفت الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ إلى أن "طموحاتنا المشتركة مع العراق تشمل إعادة إعمار ​الموصل​ وسنسهم في ذلك"، مشيراً إلى أن "استقرار العراق والمنطقة يهمنا ونريد عراقا يكسب ​الأمن​ ويكون نموذجا للدول التي تمر بفترات انتقالية"، مضيفاً: "سنستثمر في إعادة إعمار العراق في قطاعات النقل والطاقة والزراعة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: استقرار العراق والمنطقة يهمنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.