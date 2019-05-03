وزیر الخارجیة التركي: لا بدیل عن النفط الإیراني لأنقرة

إستبعد وزیر الخارجیة التركی ​مولود جاويش أوغلو​ "أن تتمكن ​أنقرة​ من العثور على بدیل للنفط ال​إیران​ي"، مشيراً إلى أنه "بالنسبة لنا من الصعب تنویع مصادر ​النفط​ المستورد، لأن تكنولوجیا المصافي لدینا، لیست مناسبة للنفط الخام المستخرج فی العدید من البلدان".

ولفت إلى أنه "لاحظ خلال تواجده فی قطر وسلوفاكیا، توتراً لدى الشركات، بسبب العقوبات الأميركیة على إیران"، مشيراً إلى أن "ألمانیا و​فرنسا​ وبریطانیا، ابتدعت آلیة للتعامل مع إیران تحمل اسم "إنستكس" ونحن أیضاً نعمل على ایجاد آلیة مشابهة لذلك".

وأشار إلى أنه "تناول مع نظیره الإیراني جواد ظریف بعض الأمور المتعلقة بالمتاجرة عن طریق تبادل السلع، وذلك خلال لقائهما في قطر قبل عدة أیام"، لافتاً إلى أنه "بالنسبة لنا من الصعب تنویع مصادر النفط المستورد خلال فترة قصیرة، لأن تكنولوجیا المصافي لدینا، لیست مناسبة للنفط الخام المستخرج في العدید من البلدان، وتعرفون أن خط أنابیب النفط الواصل بین مدینة ​كركوك​ العراقیة ومیناء جیهان التركي یحتاج إلى صیانة، وسعة الخط الذی یأتینا من ​شمال العراق​ محدودة".