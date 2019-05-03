"طالبان" الأفغانية لواشنطن: لا تطلبوا منا إلقاء أسلحتنا

أكّد المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد حادا أن "على المبعوث الأميركي الخاص للسلام في ​أفغانستان​ زلماي خليل زادى أن ينسى فكرة أن نلقي سلاحنا، وعليه أن يقنع ​واشنطن​ بوقف استخدام القوة والتسبب في مزيد من الخسائر البشرية والمالية لإدارة كابل المتداعية".

وذكر حادا أن "على ​الولايات المتحدة​ أن تكف عن تكرار الاستراتيجيات الفاشلة توقعا لنتائج مختلفة" مشيرًا إلى أن "من الأفضل أن يتحلى خليل زاد بالشجاعة ويسمي الأشياء بمسمياتها ويقبل بالأمر الواقع".

يذكر أن تصريحات المتحدث باسم الحركة جاءت بعد مطالبة المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد خلال جولته السادسة من المفاوضات مع ​الحركة الإسلامية​ المتشددة في قطر هذا الأسبوع، بضرورة إلقاء الحركة للسلاح، حيث قال: "في جلستنا الافتتاحية، شددت على طالبان بأن إخوانهم وأخواتهم من الشعب الأفغاني يريدون للحرب أن تنتهي وحان وقت إلقاء ​السلاح​ ووقف العنف وتبني السلام".

وتجدر الإشارة إلى أن طالبان تصرّ على رحيل ​القوات الأميركية​ التي يقدر عددها في أفغانستان بـ14 ألف فرد، كشرط أساسي للسلام مع ​السلطات الأفغانية​.