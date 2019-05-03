"هامر1" تجدد بالكامل وتعرض بسعر يتجاوز 5 ملايين جنيه – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

أجرت شركة Mil-Spec تعديلات تصميمية وتقنية على سيارة Hummer H1 لمنحها المزيد من الشراسة والقوة.

وأوضحت شركة التعديل الأمريكية أن النسخة المعدلة من وحش الأراضي الوعرة، والتي تحمل الاسم “No.6”، تتميز من خلال طبقة الجسم المصنوعة من مادة الكيفلار-بولي يوريثان باللون الأسود “Deep Sky Black” مع مصدات ضخمة بالأمام، وكذلك الجنوط الضخمة قياس 20 بوصة باللون الأسود “Black-Rhino”.

وقامت شركة Mil-Spec بتجهيز السيارة بمحرك ديزل سعة 6.6 لتر بقوة 507 حصان، وعزم أقصي 1356 نيوتن متر، يتولى توجيهها لعجلات الدفع الأربعة ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

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كما تم تجهيز السيارة بنظام التعليق “Air-Ride”، والذي يسمح بتغيير الخلوص الأرضي للسيارة.

ويهيمن اللون الأسود على المقصورة الداخلية للسيارة؛ حيث يكسو المقاعد الجلدية والمقود.

وتخطط شركة Mil-Spec لبيع 12 نسخة من “No.6” حتى عام 2020 بسعر يبلغ 295 ألف و039 دولار أمريكي( أي ما يعادل 5 مليون و 73 ألف جنيه مصري تقريباً).