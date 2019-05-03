وزير الأوقاف يعلن توفير 500 طن سلع وتخصيص 6 ملايين جنيه لمساعدة الأسر الفقيرة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن توفير 500 طن سلع غذائية لتوزيعها على المستحقين خلال شهر رمضان الكريم، مستهدف منها 24 لمحافظة المنيا.

وأشار الوزير إلى تخصيص مبلغ 6 ملايين جنيه لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية خلال الشهر الفضيل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، اليوم الجمعة، لمحافظة المنيا وكان في استقباله اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لافتتاح مسجد الرحمن بقرية المعصرة بمركز ملوي جنوب المحافظة.

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وأضاف الوزير أنه تجري أعمال إحلال وتجديد لـ300 مسجد على مستوي الجمهورية، ومن المقرر فرش نحو 30 بالسجاد خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة تستهدف مساعدة مليون أسرة بجميع المحافظات بتوزيع صكوك الأضاحي عليها، خلال العام الجاري.

وحث الوزير خلال اللقاء الذي عقده مع عدد من الأئمة وخطباء المساجد بقاعة الوحدة لمركز ومدينة ملوي علي هامش افتتاح مسجد الرحمن على اتباع أسلوب التكافل والبر والتعاون بحيث يأتي شهر رمضان دون ترك مسكينًا أو محتاجا واحدا بلا مساعدة.

حضر اللقاء النائب رياض عبدالستار والمهندس عصام عبدالغني رئيس مدينة ملوي والشيخ سلامة محمود عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ أشرف قناوي مدير عام أوقاف ملوي.