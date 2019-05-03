المحافظون البريطانيون يخسرون مئات المقاعد في انتخابات محلية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

خسر حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مئات المقاعد في انتخابات محلية، مع توقعات بأن يزيد الضغط على ماي جراء إعلان المزيد من النتائج اليوم الجمعة.

وبعد الإعلان عن نتائج نحو نصف الثمانية آلاف مقعد في المجالس الإنجليزية البالغ عددها 248 مقعدا، خسر المحافظون أكثر من 440 مقعدا في حين أن حزب المعارضة الرئيسي، حزب العمال، خسر نحو 80 مقعدا.

وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي الفائز الأكبر، حيث حصل على أكثر من 300 مقعد، بحسب النتائج الأولية. وفاز المستقلون أيضا بـ200 مقعد إضافي.

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وقال الكثير من المحللين والسياسيين إن التأخير والغموض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عامل رئيسي في انقلاب الناخبين على الحزبين الرئيسيين.

وقال وزير الخارجية جيريمي هانت، الذي يعتبره الكثيرون المنافس المحتمل عندما تتنحى ماي، في تغريدة إن النتائج "تبدو في هذه المرحلة صفعة في وجه الحزبين الرئيسيين".

وأضاف هانت: "أنا اتعاطف مع النواب المحافظين الذين خسروا مقاعدهم ".