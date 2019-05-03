مجلس القبائل الأفغاني يدعو لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

دعا مجلس ممثلي القبائل الأفغانية " لويا جيرجا" في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الجمعة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وجاء ذلك في ختام اجتماعات المجلس التي استمرت أربعة أيام، بهدف تشكيل إجماع وطني وموقف تفاوضي موحد، بشأن مفاوضات سلام محتملة مع حركة طالبان.

واختتم المجلس الذي يتشكل من 3200 مندوبا من جميع أنحاء البلاد اجتماع اليوم بوضع 23 نقطة للتسوية تدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار مع بداية شهر رمضان، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد أو الإثنين في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

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وفي رد فعله حيال الدعوة إلى وقف إطلاق النار، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي حضر الجلسة الختامية، إن حكومته سوف تعمل بناء عليها ولكن على طالبان أن توافق أيضا على تنفيذها.

وأضاف غني" إن وقف إطلاق النار لن يكون من طرف واحد، إذا كانت طالبان مستعدة، فإنه يمكننا التحدث عن تفاصيله".

وتابع الرئيس الأفغاني أنه كبادرة حسن نوايا فإنه سوف يتم إطلاق سراح 157 سجينا من طالبان، ودعا الجماعة المسلحة لإرسال ممثلين لاستلام المعتقلين.