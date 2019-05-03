قطار يدهس مُعلم أثناء عبوره مزلقان بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران: لقى معلم ثانوي مصرعه، اليوم الجمعة، دهسًا أسفل قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة المضيق بكوم أمبو. كان اللواء نائل رشاد، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو بورود بلاغ بمصرع "ع.ش " مدرس بمدرسة كلابشة الثانوية ومقيم بقرية سلوا بمركز كوم أمبو أثناء عبوره مزلقان قرية المضيق دهسًا أسفل القطار القادم من القاهرة. جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة كوم أمبو، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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