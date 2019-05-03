أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
وصل الامين العام للجهاد الاسلامي، زياد النخالة، اليوم الجمعة، إلى القاهرة، على رأس وفد من الخارج، لينضمّ الى وفد الجهاد من قطاع غزة، والذي وصل أمس.
وقالت حركة الجهاد في تصريح: "إن الزيارة تأتي في اطار التواصل المستمر مع الاشقاء المصريين بشأن الوضع في فلسطين وتطورات الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.
وكان يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة، وصل أيضا إلى القاهرة الخميس، تلبية لدعوة من مصر، في إطار مساعيها لاحتواء التوتر على حدود غزة.
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