ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر

السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح مابين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية جنوبية شرقية وحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى، (القاهرة 30/16، الإسكندرية 26/16، بورسعيد 23/18، رفح 24/17، طابا 29/12، شرم الشيخ 32/21، بني سويف 31/21، الأقصر 36/19، الوادي الجديد 35/21، حلايب 29/21).