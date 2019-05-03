ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر
وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما
المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى، (القاهرة 30/16، الإسكندرية 26/16، بورسعيد 23/18، رفح 24/17، طابا 29/12، شرم الشيخ 32/21، بني سويف 31/21، الأقصر 36/19، الوادي الجديد 35/21، حلايب 29/21).
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