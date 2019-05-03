قائد عسكري ليبي: تركيا تدعم ميليشيات طرابلس

أكد مدير غرفة عمليات طرابلس التابع للجيش الوطني الليبي عبدالسلام الحاثي، اليوم الجمعة، أن الجيش الليبي لا يحارب قوات نظامية ولكنه يحارب عصابات ومرتزقة في كل مكان، مؤكدا أن الجيش يسير بخطى ثابتة ونجاح في مكافحة عصابات وميليشيات طرابلس.

وقال الحاثي - في تصريح خاص لقناة اكسترا نيوز إن هناك دلائل

كثيرة على تقديم القوات التركية الدعم للميليشيات الإرهابية، من خلال تقديم معدات الدفاع الجوي والطيران والقذائف الموجهة والزوارق الحربية بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار، مستنكرا صمت الأمم المتحدة ولجنة العقوبات الدولية على ما يحدث من إمدادات من دول بعينها للمجموعاتالإرهابية.وأضاف أن الجيش الليبي يتلقى دعما من كل مكونات الشعب الليبي ومؤسساته، لافتا إلى أنه يسير وفق الجدول الموضوع لمعركة طرابلس لدحر الميليشيات.وتابع مدير غرفة عمليات طرابلس قائلا، "أتحدى أي جهة تقول إن القوات المسلحة الليبية أصابت أي هدف مدني أو مؤسسة حكومية أو أصابت أي فرد بأي ضرر"، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية تعمل بمهنية وحرفية وتحترم قواعد الاشتباك في حربها ضد الإرهاب.