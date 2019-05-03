مقتل 3 مسلحين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

لقى ثلاثة مسلحين حتفهم إثر اندلاع اشتباكات اليوم الجمعة مع قوات الأمن الهندية في مقاطعة "شوبيان" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.
ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن مسئول بالشرطة الهندية قوله إن
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".
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