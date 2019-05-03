زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب شمال شرق جزر بالمحيط الهادئ



ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر شمال شرق دولة جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية -وفقا لشبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الجمعة- أنه لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات.

سليمان الواقعة في المحيط الهادئ.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية -وفقا لشبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الجمعة- أنه لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات.

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