كوريا الجنوبية: يجب وضع خريطة طريق لتفكيك السلاح النووي

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، اليوم الجمعة، ضرورة إعداد خريطة طريق واضحة لتفكيك السلاح النووي لكوريا الشمالية، داعية بيونج يانج وواشنطن إلى مرونة أكبر.

وقالت كانج في مؤتمر صحفي، إنها تتطلع إلى جلوس كوريا الشمالية والولايات المتحدة على طاولة مفاوضات لنزع السلاح النووي في أسرع وقت ممكن، مضيفة أنها تبذل جهودها الدبلوماسية لاستئناف الحوار بين بيونج يانج وواشنطن، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وشددت على أن كوريا الشمالية لديها نية لنزع السلاح

النووي، مشيرة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عندما وصل إلى هانوي في فبراير الماضي، أظهر اتخاذ إجراءات صارمة لنزع السلاح النووي، غير أنها لم تكن كافية بالنسبة للولايات المتحدة، كما لفتت إلى أن الولايات المتحدة كانت ترغب في الحوار مع كوريا الشمالية بشكل شامل، غير أن الزعيم كيم لم يكن مستعدا لذلك .وبشأن تجمد العلاقات بين سولوبيونج يانج ، ذكرت الوزيرة أن تراجع وتيرة الحوار بين بيونج يانج وواشنطن يؤدي إلى القليل من الآثار السلبية على العلاقات بين الكوريتين، غير أن كوريا الشمالية ستعود إلى الحوار في مرحلة ما .وحول قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، أوضحت أنها لا ترى ضرورة لإدراج القضية ضمن أولويات المفاوضات لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي في الوقت الراهن، مضيفة أنه من خلال زيادة التبادل بين كوريا الشمالية مع المجتمع الدولي في مرحلة تنفيذ التفكيك النووي، سيتحسن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، الامر الذي سيهيئ ظروفا ملائمة لإجراء النقاش حول القضية بصورة نشطة لاحقا.