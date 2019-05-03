أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، اليوم الجمعة، ضرورة إعداد خريطة طريق واضحة لتفكيك السلاح النووي لكوريا الشمالية، داعية بيونج يانج وواشنطن إلى مرونة أكبر.
وقالت كانج في مؤتمر صحفي، إنها تتطلع إلى جلوس كوريا الشمالية والولايات المتحدة على طاولة مفاوضات لنزع السلاح النووي في أسرع وقت ممكن، مضيفة أنها تبذل جهودها الدبلوماسية لاستئناف الحوار بين بيونج يانج وواشنطن، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وشددت على أن كوريا الشمالية لديها نية لنزع السلاح
وبشأن تجمد العلاقات بين سول
وحول قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، أوضحت أنها لا ترى ضرورة لإدراج القضية ضمن أولويات المفاوضات لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي في الوقت الراهن، مضيفة أنه من خلال زيادة التبادل بين كوريا الشمالية مع المجتمع الدولي في مرحلة تنفيذ التفكيك النووي، سيتحسن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، الامر الذي سيهيئ ظروفا ملائمة لإجراء النقاش حول القضية بصورة نشطة لاحقا.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية: يجب وضع خريطة طريق لتفكيك السلاح النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.