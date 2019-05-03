رئيس الوزراء الأسترالي يُجبر مرشحة تابعة لحزبه على الاستقالة لنشرها تعليقات معادية للإسلام

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إنه أجبر واحدة من مرشحي الحزب الليبرالي الأسترالي الحاكم في الانتخابات العامة المقبلة على تقديم استقالتها من الحزب، وذلك بسبب نشرها تعلقيات معادية للإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن المرشحة جيسيكا ويلان هي ثالث عضوة تترك الحزب خلال الأسبوع الماضي بسبب
وأضافت الشبكة أن اسم ويلان سيظل موجودا خلال إجراء التصويت في 18 من مايو الجاري بالرغم من استقالتها، لأن
ويسعى الحزب الليبرالي الحاكم إلى التركيز على تحقيق الحكومة نجاحات اقتصادية قياسية في الانتخابات المقبلة، إلا أن العديد من الشباب الأسترالي غاضبون من الحزب بسبب إخفاقه في التعامل مع ملف تغير المناخ.
يذكر أن مواطنا أسترالي الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاما، يؤمن بتميز العرق الأبيض، تسبب في مقتل نحو 51 مصليا مسلما في مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا في 15 من مارس الماضي.
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