لبنان: نعول على دور مصر لدعم التعاون العربي

قال الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون إن لبنان يعول على دور مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم التعاون العربي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الدول العربية، مؤكداً أن الرئيس السيسي بما لديه من حكمة يجعل لبنان يعول كثيراً على قيادته، وعلى دور مصر، لا سيّما أن مصر تعد أكبر دولة عربية وهى مركز القيادة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون، بالقصر الجمهوري ببعبدا بالعاصمة اللبنانية بيروت بحضور وزراء: الكهرباء والطاقة، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات، والتجارة

والصناعة، وسفير مصر لدى لبنان.وأكد الرئيس اللبناني أن العلاقات بين بلاده ومصر لا تشوبها مشكلات، لأنها علاقات مبنية على الصداقة ثم المصالح المشتركة، ونعمل حاليا على توسيع مجالات المصالح المشتركة بين البلدين، مضيفا أن مصر كانت دوماً مقصداً سياحياً للبنانيين، ونفس الشئ كانت لبنان بالنسبة للمصريين.ورحب الرئيس اللبناني، خلال اللقاء، بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق، وطلب نقل تحياته للرئيس السيسي، متمنياً لمصر النجاح والازدهار، واختتم الرئيس عون حديثه بالإعراب عن تطلعه لاستمرار وتيرة التنسيق والتعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.من جانبه، نقل رئيس الوزراء خلال اللقاء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس اللبناني، وتمنياته بتتويج أعمال اللجنة العليا المشتركة بالاتفاق على ملفات تعاون تعود بالنفع على شعبي البلدين، مؤكدا دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية للبنان، واستعداد مصر لتقديم كل الدعم الممكن للأشقاء في لبنان.وقدم رئيس الوزراء، للرئيس اللبناني شرحاً حول أبرز الملفات التي تم مناقشتها خلال أعمال اللجنة المشتركة، والاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها، لا سيما ملف التعاون في مجال الطاقة.وأشار رئيس الوزراء إلى التعاون المقترح مع لبنان خلال الفترة القادمة في مجال الكهرباء، ونقل الخبرة والتجربة المصرية الناجحة في هذا المجال إلى لبنان، حيث أوضح أن الشركات المصرية مستعدة للدخول في المناقصات التي ستطرحها الحكومة اللبنانية لتنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء، بل هناك شركات مصرية جاهزة للاستثمار كذلك في تنفيذ المشروعات في هذا القطاع.