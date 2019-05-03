افتتاح معرض مسابقة سلطنة عُمان الدولية الثانية للتصوير الضوئي

افتتح الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام العمانى معرض مسابقة عُمان الدولية الثانية للتصوير الضوئي في نسختها الثانية والذي تنظمه الجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة بمركز العريمي بوليفارد بولاية السيب.

وخلال الحفل توج وزير الإعلام المصورين الضوئيين الفائزين في النسخة الثانية للمسابقة. ففي فئة أفضل مشارك بكل صالون توج فنان الفياب العماني حمد الغنبوصي بجائزة أفضل مشارك في صالون خصب الدولي، فيما فاز الكرواتي بيتر سابول بجائزة أفضل مشارك في صالون بركاء الدولي، وحصل المصوران آرنالدو باولو شيه وشان هو وي من هونج كونج على أفضل مشارك لصالون صور الدولي وصالون الدقم الدولي على التوالي وحصل الفائزون على الميدالية الذهبية وجائزة نقدية.

أما الميدالية الذهبية لمسابقة عُمان الدولية الكبرى فقد فاز بها المصور آرنالدو باولو شيه من هونج كونج كأفضل مصور في المحاور الأربعة وحصل على الميدالية الذهبية وجائزة نقدية مقدمة من العريمي بوليفارد، وعلى مستوى الأندية والجمعيات الدولية

حصل نادي شانجتوف للتصوير والفنون الصيني على جائزة أفضل نادٍ عالمي مشارك في المسابقة ، وعلى المستوى المحلي حصلت جماعة قمرة للتصوير الضوئي التابعة للجامعة الوطنية على جائزة أفضل جماعة تصوير في السلطنة وحصل كل ناد منهما على الميدالية الذهبية وجائزة نقدية .

وقد جاءت النسخة الثانية من المسابقة في أربعة صالونات حملت أسماء أربع مدن عمانية ساحلية هي خصب ، بركاء، صور والدقم وضمت جميعها أربعة محاور تصدرها "البحر" كمحور رئيسي وثلاثة محاور أخرى هي الطبيعة ومحور مفتوح بالألوان ومحور مفتوح آخر بالأبيض والأسود.

وعلى هامش المعرض تم تدشين الكتاب المصور لمسابقة عمان الدولية الثانية للتصوير الضوئي في نسختها الثانية والذي ضم أفضل الصور بالمسابقة بطباعة فاخرة .

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وقال أحمد بن عبدالله البوسعيدي مدير الجمعية العمانية للتصوير الضوئي إن مسابقة عمان الدولية للتصوير الضوئي

وضعت بصمة على خارطة المسابقات الدولية للتصوير من خلال زخم المشاركات الكبيرة الذي حظيت به منذ انطلاقها في نسختها الاولى.

وأضاف انه تم توثيق المسابقة من خلال اصدار كتاب يضم افضل الصور التي اختارتها لجنة التحكيم كما ان هذا الكتاب سيروج للمسابقة على المستوى الدولى خاصة أنه يعكس المستوى الرفيع من المشاركات الدولية فيها.. مشيرا الى انه رغم حداثة المسابقه الا انها تعتبر من المسابقات المنتظرة من قبل محترفي التصوير حول العالم .

وأوضح البوسعيدي انه شارك في المسابقة 601 مصور من 66 دولة شاركوا ب 6780 صورة فاز منها 176 صورة مثلت مختلف المدارس الفنية في عالم التصوير الضوئي .

الجدير بالذكر ان لجنة التحكيم ضمت 12 محكما من السلطنة من أصحاب الخبرة والكفاءة الحاصلين على أوسمة وألقاب دولية ومحلية إضافة لأربعة مصوريين عالميين من اليونان ومقدونيا ومصر والإمارات العربية المتحدة.

وتقام مسابقة عمان الدولية في مجال التصوير الضوئي كل عامين تحت مظلة الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي (FIAP) والاتحاد العالمي للمصورين (GPU) والرابطة الدولية لفن التصوير الفوتوغرافي (IAAP) بالإضافة إلى رعاية وضيافة جمعية التصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم والتي تحتضن مقر معرض دول الشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي (الفياب).