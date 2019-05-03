وفاة ستة أطفال أشقاء في حريق منزلهم بالأردن

توفي ستة أطفال أشقاء اختناقاً في منزلهم في إربد بشمال الأردن، اليوم الجمعة، إثر اندلاع حريق، حسبما أعلن الدفاع المدني.

وقال مصدر في الدفاع المدني إن "الحريق شب داخل شقة بعمارة مؤلفة من خمسة طوابق بمنطقة شارع الرشيد بمدينة إربد (89 كلم شمال عمان) ما أدى وفاة ستة أطفال أشقاء وإصابة أربعة آخرين من نفس العائلة بالإضافة إلى شخصين آخرين وذلك نتيجة الدخان المنبعث من الحريق".

وأوضح المصدر أن "حالة المصابين، وبينهم والد الأسرة، تتراوح بين المتوسطة وبالغة الخطورة".

وأضاف أن "طواقم الإطفاء في مديرية الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للشقق المجاورة".

وأشار المصدر إلى "تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

وأفاد مصدر طبي في مستشفى "الأميرة بسمة" التعليمي في إربد، حيث نقل القتلى والمصابون، أن "أعمار الضحايا تتراوح بين ثلاثة و15 عاماً".

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