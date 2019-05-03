"اللويا جيرغا" يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في أفغانستان

دعا اجتماع المجلس الكبير "اللويا جيرغا" في أفغانستان، اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم.

شارك في الاجتماع مندوبون من كافة أنحاء أفغانستان وضمّ أعياناً من القبائل وممثلين عن المجتمع الأفغاني.

وقال المندوبون، في بيان في ختام المؤتمر الذي دام أسبوعاً، إن "على حكومة جمهورية أفغانستان وحركة طالبان إعلان وتنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار اعتبارا من الأول من رمضان" الذي يبدأ بعد بضعة أيام.

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وافتتحت، صباح اليوم الجمعة، الجلسة الأخيرة من "اللويا جيرغا" الذي يجمع منذ الإثنين ثلاثة آلاف شخص من وجهاء القبائل والشخصيات الدينية والسياسيين الأفغان.

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وتكرر، خلال المؤتمر الذي دام أربعة أيام، بإصرار مطلب وقف إطلاق النار الذي دفع به العديد من المتحدثين في الجلسات التي شاركت فيها 51 جماعة مختلفة.

ومن المفترض أن النتائج تشكّل قاعدةً للقرار النهائي للقاءات.

وسبق أن أكدت طالبان أنها ترفض أي قرار يصدر عن هذا المجلس.

من جهة ثانية، لا يوجد إجماع بين الشخصيات السياسية في أفغانستان على "اللويا جيرغا".