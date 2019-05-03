الإعصار "فاني" يسبب دماراً واسعاً في الهند

ضرب إعصار قوي الساحل الشرقي من الهند، اليوم الجمعة، مما تسبب في تدمير منازل واقتلاع أشجار وغرق قرى.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن إعصار "فاني" وصل إلى اليابسة بالقرب من بلدة "بوري"، مصحوباً برياح بلغت سرعتها حوالي 200 كيلومتر في الساعة واستغرق حوالي خمس ساعات لعبور المنطقة الساحلية.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط قتلى أو مصابين. ودمر الإعصار عدداً من المنازل المشيدة من القش واقتلع أعمدة الكهرباء في العديد من المناطق، طبقاً لما قاله برابهات رانجان ماهاباترا، أحد المسؤولين بإدارة مواجهة الكوارث.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن إعصار "فاني"، وهو أقوى عاصفة تضرب الهند منذ عدة سنوات، ضعف وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له حوالي 130 كيلومترا في الساعة بينما كان يتحرك داخل البلاد.

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وسيتجه، في وقت لاحق اليوم الجمعة، إلى أقصى الشمال والشمال الشرقي باتجاه غرب البنغال وبنجلادش.

وهناك سفينتان تابعتان للقوات البحرية تتعقبان الإعصار الذي يتشكل منذ أسابيع.

وألغي ما لا يقل عن 147 رحلة قطار كان من المقرر أن تسير على طول سواحل ولاية أندرا براديش والبنغال الغربية وأوديشا، كما علقت رحلات جوية من مطار بوبانسوار، عاصمة أوديشا، لمدة 24 ساعة.

ووضعت القوات البحرية والقوات الجوية والجيش وخفر السواحل في حالة تأهب قصوى.

ولقي أكثر من عشرة آلاف شخص حتفهم عام 1999 عندما ضرب أقوى إعصار في الهند ولاية "أوريسا"، مصحوباً برياح وصلت سرعتها القصوى إلى 260 كيلومتراً في الساعة.