كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك تايلاند يصدر عفوا عن عشرات آلاف السجناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "Nation" بأن ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، وقع مرسوم عفو عن عشرات الآلاف من السجناء، وذلك بمناسبة مراسم تتويجه المقررة ما بين الـ4 والـ6 من مايو الجاري.

وأضافت الصحيفة أن المرسوم تم إصداره في 21 أبريل الماضي. وأوضحت أنه يوجد بين الذين شملهم مرسوم العفو زعماء "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية" الذين أصدرت المحكمة في فبراير الماضي الحكم بالسجن 8 أشهر بحقهم بتهمة دخولهم أراضي منشآت الدولة وإلحاق ضرر بها أثناء احتجاجات عام 2008.

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كما يشمل مرسوم العفو السجناء المدانين بارتكاب جرائم خفيفة.

وأصبح ماها فاجيرالونغكورن ملكا لتايلاند في 1 ديسمبر عام 2016 بعد وفاة أبيه الذي حكم بلاده خلال 70 عاما. وأعلن المكتب الملكي في 1 يناير الماضي أن مراسم تتويج الملك ستعقد في البلاد في الفترة ما بين الـ4 والـ6 من مايو الجاري.