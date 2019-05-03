كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي يعلن السيطرة على منطقة جنوب العاصمة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول المركز الإعلامي التابع للقيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، استعادة السيطرة على منطقة اسبيعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، لوكالة "سبوتنيك"، "القوات المسلحة العربية الليبية نجحت اليوم في استعادة سيطرتها على منطقة أسبيعه بالكامل وتأمينها"، مشيرا إلى أن "الجيش الليبي أستعاد سيطرته كذلك على سوق السبت وحتى الكسارات ومنطقة العزيزية"​​​.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس تصعيدا عسكريا حادا منذ أوائل شهر أبريل الماضي، إذ بدأ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر زحفه نحو المدينة الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني.