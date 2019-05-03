كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف يستبعد صراعا عسكريا مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية محمد جواد ظريف أنه من غير المرجح أن يكون هناك صراع عسكري بين إيران وأمريكا في المستقبل القريب.

جاء في حوار مع صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أوردته اليوم الجمعة وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

غير أن ظريف أكد أن وقوع بعض الأحداث في الخليج العربي ومضيق هرمز قد يؤدي إلى زيادة احتمال وقوع الصراع؛ حيث أشار إلى حادث الدخول غير المشروع لقاربين للبحرية الأمريكية إلى المياه الإيرانية في يناير 2016، ألقت القوات الإيرانية القبض عليهما؛ مضيفاً أنه في ذلك الحين وبسبب وجود قناة إتصال بينه وبين نظيره الأمريكي انذاك "جون كيري، تمكن الجانبان من السيطرة على الأوضاع ومنعا نشوب أي نزاع آنذاك.

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كما قال وزير الخارجية إلى الإندبندنت، إن لديه صلاحيات لتبادل السجناء، وأوضح أن هذا التبادل يتم بالنسبة للأمريكيين السجناء في إيران والإيرانيين السجناء في أميركا.

وأكد ظريف في نفس الوقت، أن هذا التبادل لا يشمل السجناء الأوروبيين كـ'نازنين زاجري' التي تحمل جنسيتين (البريطانية والإيرانية) والتي أدينت بالسجن في طهران بسبب بعض الإتهامات الأمنية. وفيما يخص حواره لقناة فوكس نيوز، أوضح ظريف بأنه كان يهدف إلى إقامة جسور للحوار مع جمهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأضاف، "أنه من المهم في بعض الأحيان التحاور مع الطرف الآخر".

يشار إلى أن إيران هددت باغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% من تجارة النفط في العالم، حال وقف صادراتها النفطية مع انتهاء إعفاء كانت الولايات المتحدة قد منحته لثمان دول لشراء النفط الإيراني في ظل العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.