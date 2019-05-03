كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير دفاع تركيا: أمريكا تبدي مرونة بشأن المنطقة الآمنة في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الولايات المتحدة تبدي بعض المرونة فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة المقررة في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

وذكر الوزير، في لقاء مع شبكة "إن تي في" التركية، إن أنقرة وضعت آرائها ومقترحاتها أمام المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري.

​وتابع الوزير "أنا سعيد جدا برؤية جيفري ووفده يقتربون منا، ونأمل أن نتواصل مع بعضنا البعض في الأيام القادمة ونأمل أن نتعامل مع بعضنا البعض في القضايا الثنائية، خاصة في المنطقة الآمنة".

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وأضاف "إذا كانت هناك احتياطات يجب اتخاذها، سنحاول القيام بها، نحن نعمل على ذلك، مطلبنا من الولايات المتحدة، شريكنا الاستراتيجي، هو أن وحدات حماية الشعب الكردية، التي لا تختلف عن حزب العمال الكردستاني، يجب إزالتها من المنطقة في أقرب وقت ممكن".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا قد أجرى محادثات هذا الأسبوع في أنقرة. وتريد تركيا إقامة منطقة آمنة شرق نهر الفرات بعد انسحاب غالبية القوات الأمريكية من البلاد.