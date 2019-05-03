كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: نصف اليمينيين المتطرفين لديهم ميول للعنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت السلطات الألمانية، أن حوالي 50% من اليمينيين المتطرفين في ألمانيا لديهم استعداد للعنف.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية رداً على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر أن عدد اليمينيين المتطرفين بلغ 24 ألف فرد عام 2017.

وأوضحت السلطات أن 12700 فرد منهم لديهم ميول للعنف.

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وجاء في الرد، اليوم الجمعة، أن هناك أفراداً بين اليمينيين أصحاب الميول العنيفة على صلة باستخدام الأسلحة.

وبحسب البيانات، يستخدم اليمينيون المتطرفون الإنترنت للتواصل سويا عبر شبكات تواصل اجتماعي وخدمات الرسائل النصية القصيرة.

وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب، كونستانتين كوله، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم إنه من الضروري وضع "خطة جديدة لمواجهة التطرف عبر الإنترنت".