كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة وزراء نيوزيلندا تقرر الزواج من أب طفلتها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، أنه تمت خطبتها من شريكها كلارك جايفورد، استعدادا للزواج.

وقال متحدث باسم المكتب، اليوم الجمعة، إن الخطوبة تمت خلال عيد الفصح مطلع الأسبوع الجاري.

وكان صحفيون قد رصدوا ما يبدو أنه خاتم من الألماس في إصبع رئيسة الوزراء أثناء إحدى المناسبات.

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يشار إلى أن أردرن 38 عاما وجايفورد 41 عاما رزقا بطفلة تسمى نيفي، وستتم عامها الأول في يونيو المقبل.

وكانت أردن أول رئيسة حكومة تضع مولودا وهي في الحكم، منذ أن وضعت رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو طفلتها عام 1990.