كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 قتيلا باشتباكات وقصف جوي في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 17 سورياً الخميس بينهم عنصر من قوات النظام، جراء اشتباكات وقصف جوي وبري ضمن عدة مناطق سوريا.

وقتل في محافظة إدلب 7 أشخاص بينهم طفلان جراء قصف الطائرات الحربية الروسية لمناطق في أطراف بلدة كنصفرة بجبل الزاوية، وقضى شخص جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في قرية بسقلا بالريف الجنوبي الغربي من إدلب، وآخر جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في قرية النقير بريف إدلب الجنوبي، كما قضى شخص من قرية إبديتا جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة أيضاً على مناطق في القرية.

وفي محافظة حماة أسفر قصف صاروخي لقوات النظام على مناطق في بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي عن مقتل شخص.

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ووثق المرصد السوري مقتل ملازم في قوات النظام جراء سقوط صواريخ أطلقتها المجموعات المعارضة المسلحة على ريف جبلة في الساحل السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "مسلحين مجهولين يرجح أنهم من المقاومة الشعبية أقدموا على اغتيال عنصر سابق من فصيل جيش المعتز ممن أجرى تسوية ومصالحة بعد سيطرة قوات النظام على درعا".

وأشار المرصد إلى أن عملية الاغتيال جرت في بلدة طفس بريف درعا بإطلاق النار عليه الأمر الذي أسفر عن مقتله على الفور.