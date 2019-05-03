إعادة إحياء التغطية الصحية للآباء بعد ثلاث سنوات من توقف مشروع القانون

دعت ستة فرق برلمانية في مجلس المستشارين رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية إلى تسريع برمجة اجتماع اللجنة للدراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير، وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

المطلب الجديد في مجلس المستشارين جاء في مراسلة وجهها، خلال الأسبوع الجاري، كل من فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، و الفريق الحركي، بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والفريق الاشتراكي، إلى مكتب المجلس.

وتأتي هاته الدعوة، بعد التوقيع على اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو الاتفاق، الذي يضمن إجراءات جديدة لتحسين الدخل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحريات النقابية.

مشروع القانون المحال على مجلس المستشارين، منذ يوليوز 2016، والذي تم تجميده، سيمكن آلاف الآباء من الاستفادة من التغطية الصحية لأبنائهم بعد المصادقة عليه.

يذكر أن مشروع استفادة الآباء من التغطية الصحية، كان قد قدمه عبد الإله بن كيران في مقترحه للاتفاق الاجتماعي عام 2016، غير أن الاتفاق لم يوقع، وبقي المشروع في “بلوكاج” في مجلس المستشارين.