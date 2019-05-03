الفنانة جنات تصبح أما لأول مرة

رزقت الفنانة المغربية، جنات مهيد، أمس الخميس، بمولودة أنثى، وضعتها في دولة مصر، حيث تسقر مع زوجها.

ورزقت جنات بطفلتها الأولى بعد مضي أكثر من سنة ونصف السنة على ارتباطها بالمحامي المصري، محمد عصمان نعمان، أحد مستشاري الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في حملته الانتخابية.

وكانت جنات مستمرة في نشاطها الفني، على الرغم من أنها كانت في شهرها التاسع، إذ سجلت، قبل أيام، أغنية لأحد المسلسلات، التي تعرض شهر رمضان المقبل.

وكشفت جنات مهيد خبر حملها، خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ33، في 6 يناير، إذ ظهرت في صورة رفقة زوجها ببطن منتفخ.