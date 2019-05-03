الخليع يُطلق عرضا جديدا.. رحلات بـ49 درهم وهذا هو الشرط

أعلن المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أمس الخميس بالرباط، أن النتائج المحققة من طرف المخطط الجديد للنقل السككي ، سواء من حيث عدد الركاب أو المداخيل ، تفوق الانتظارات.

وقال الخليع، أنه سيتم إطلاق عرض جديد خاص بقطارات “الأطلس”، يتمثل في تسويق عدد مهم من المقاعد بـ49 درهما في الكل الوجهات، بشرط حجز التذكرة 24 ساعة قبل موعد الرحلة.

وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه القطارات نقلت، منذ بدء تشغيلها، أكثر من خمسة ملايين مسافر، بمعدل 34 ألف و700 مسافر يوميا، فيما تم تعميم هذا العرض على محاور الشمال والجنوب والجهة الشرقية.