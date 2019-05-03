حيفا: إصابتان بجراح خطيرة جراء انفجار سيارة بمركز الكرمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان بجراح وصفت بالخطيرة، جراء انفجار سيارة في مركز الكرمل في مدينة حيفا.

وبحسب المعلومات الأولية فإن شخصين أصيبا إثر احتراق سيارة على ما يبدو جراء انفجار، وذلك في شارع "هنسي" في مركز الكرمل.

ولفتت المصادر إلى أن الطواقم الطبية وصلت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية لمصابين قدّرت جراحهما بالخطيرة.

مركز الكرمل قبل قليل

يتبع...