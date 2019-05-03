شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمة الكويتي: المسلمون يُشكلون 96% من ضحايا الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن مكافحة الإرهاب يجب أن تبدأ بحل القضية الفلسطينية.
جاءت تصريحات الغانم خلال لقائه، الخميس، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية المصرية بمقر المجلس بالعاصمة الكويتية.
وقال الغانم إن “96 % من ضحايا العمليات الإرهابية للجماعات التي تتمسح بالإسلام هم من المسلمين”.
وأضاف أن هذه الجماعات تستخدم القضية الفلسطينية والتعاطف العربي والإسلامي معها والغضب من عدم حلها للتأثير في الشباب واستقطاب أعضاء منهم، ولهذا مكافحة الإرهاب يجب أن تبدأ من حل القضية الفلسطينية.
كما أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن هناك محاولات جادة يقوم فيها بدور رئيسي لطرد إسرائيل من الاتحاد البرلماني الدولي وقريباً سيأتي اليوم الذي يتم فيه تنفيذ هذا ذلك إقراراً لقيم العدالة.
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