نصر الله يعلق على ظهور البغدادي ويحمل السعودية مسؤولية تفجيرات سريلانكا





وتعليقا على ظهور زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في شريط فيديو مؤخرا، قال نصر الله، إن المعلومات والمعطيات تؤكد أن "داعش" مازال موجودا وسيجري تفعيله في سوريا والعراق. وقال نصر الله في كلمة ألقاها (أمس الخميس)، بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل القيادي في "حزب الله "مصطفى بدر الدين: "الفكر الذي نفذ التفحيرات الانتحارية وهذه المذبحة في سريلانكا بحق الرجال والنساء والأطفال في الكنائس والأوتيلات، من الذي يقف خلف هذا الفكر، من يدعمه، من يموله، من يحييه ومن يدافع عنه، أليست هي المملكة العربية السعودية ".وتعليقا على ظهور زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في شريط فيديو مؤخرا، قال نصر الله، إن المعلومات والمعطيات تؤكد أن "داعش" مازال موجودا وسيجري تفعيله في سوريا والعراق.

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