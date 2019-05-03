رئيس الوزراء العراقي السابق:داعش انتهى كدولة لكنه مازال تنظيما إرهابيا

أكد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي أن تنظيم داعش انتهى كدولة، ولكنه ما زال مستمرا كتنظيم إرهابي.



جاء ذلك في مقابلة مع الكاتب الصحفي البريطاني روبرت فيسك، أجريت قبل الفيديو الأخير لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.

وأشاد العبادي بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بأنه "مستمع جيد".

وانتقد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مشيرا إلى أن الأخير لم يلتزم بوعود تتعلق بدعم العراق أثناء الحرب مع داعش.

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ورحب، طبقا لوسائل إعلام عراقية نقلت المقابلة، الجمعة، بقرار الرئيس ترامب بشأن استثناء العراق من حظر سفر مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة.

وقال العبادي: إن الإدارات الأمريكية بشكل عام "لديها توجه للحفاظ على العراق متحدا لمحاربة تنظيم داعش، لكن إلى أي حد يرغبون في دعمنا"؟

واستطاع العراق استعادة جميع أراضيه من تنظيم داعش الذي كان سيطر عليها في 2014، عقب حملات عسكرية بدعم من التحالف الدولي.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يملك خلايا نائمة في أرجاء البلاد، ومن حين لآخر يشن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات.

ويحتضن العراق أكثر من ٥ آلاف جندي أمريكي كان لهم دور بارز في الحرب ضد إرهابيي داعش خلال السنوات الماضية، فالقوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي ضد الإرهاب قدمت الإسناد الجوي والمدفعي للقوات العراقية في عمليات تحرير المدن من التنظيم.