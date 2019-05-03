المغرب يفكك خلية إرهابية من 8 أفراد ينشطون في مدينة ‫طنجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحد عناصر الشرطة المغربية

أعلنت السلطات المغربية، الجمعة، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 8 أفراد ينشطون في مدينة ‫طنجة. كانت الداخلية المغربية قد تمكنت من تفكيك خلية إرهابية شمال شرقي البلاد، يتزعمها إرهابي قاتل في سوريا والعراق مطلع الشهر الماضي. وبحسب إحصاءات سابقة للداخلية المغربية، فإنها تمكنت من تفكيك 16 خلية إرهابية خلال 2016، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، مقابل 23 خلية خلال 2015.

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